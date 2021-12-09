Kütahya’da "KSBÜ Dijital ve Estetik Diş Kliniği Ünitesi" açıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Dijital ve Estetik Diş Kliniği Ünitesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Törende konuşan KSBÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Berceste Güler, merkezde lazer ve ışıklı sistemlerle son teknolojiyi kullanarak ofis tipi diş beyazlatma işlemlerinin de yapıldığını kaydetti.

Güler, "Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak dijital dünyayı takip ediyor ve buna yönelik yeni girişimler sağlıyoruz. Dijital model tarayıcı ile hastadan ölçü yöntemi ile elde ettiğimiz modelleri tarayarak üç boyutlu halde dijital ortama aktarıyoruz ve üzerinde hastaya gerekli bütün tasarımları yapabilecek altyapıyı oluşturduk. Hastanın modellerini elde ettikten ve tasarım oluşturduktan sonra 3 boyutlu yazıcımız sayesinde daimi ve geçici kron köprüler, halk arasına damak olarak bilinen total protezler ve ortodontide braketsiz şeffaf plak tedavisi için kullanılan plaklar planlama sonrasında aynı gün içerisinde üretiliyor ve hastaya teslimi yapılabiliyor. Yine ağız içi tarayıcı teknolojisi ile ölçü işlemi tamamen ortadan kaldırılıyor ve hastanın dijital olarak tüm ağız ve diş yapısı dijital ortama aktarılarak hem protez tasarımı hem de gülüş tasarımı yapılabiliyor. İşlemler hasta ile hastaya özgü tasarlanıp üretilebiliyor. Bu da hem işlem süresini kısaltıyor hem de hasta memnuniyetini artırıyor. Dijital ve Estetik Diş Merkezimizde lazer ve ışıklı sistemlerle son teknolojiyi kullanarak ofis tipi diş beyazlatma işlemlerini de yapmaktayız. 45 dakika, 1 saatlik bir işlemle diş renginin hemen açılabildiğini hastalarımız görebiliyor. Son olarak tüm ağız içi tarama ve tasarım işlemlerinden sonra yaklaşık 2 dakika içerisinde kron köprü üretimi yapabilen cihazımızın nasıl çalıştığını gösteren videoyu paylaşmak istiyorum" dedi.

Açılış törenine KSBÜ Rektörü Vural Kavuncu, KSBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Cem Algın, Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi ile birlikte akademisyenler ve sağlık personelleri katıldı.