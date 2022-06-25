Kütahya’da Koroner BT Anjiyografi (Sanal Anjiyo) ile kalp taraması

Kütahya’da Koroner BT Anjiyografi (Sanal Anjiyo) İle Kalp Taraması Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde; Kalp-damar hastalıklarında herhangi bir cerrahi girişim olmadan 10 saniye gibi kısa bir sürede görüntü alınarak tedavi planlamasında yol gösterici olarak kullanılan BT Anjiyografi hizmetine başlandı. Girişimsel Radyoloji Hizmeti Koroner BT Anjiyografi işlemi yeni nesil yüksek teknoloji tomografi cihazı, halk arasında ’10 saniyelik Anjiyo’ veya ’kansız anjiyo’ olarak biliniyor.

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Korkmaz ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Astarcıoğlu hastanede bulunan BT Anjiyografi hakkında önemli bilgiler verdi.