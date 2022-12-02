Kütahya’da kooperatif yöneticileri eğitimi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce merkez ve ilçelerde Tarımsal Amaçlı Tarımsal Kalkınma ve Sulama Kooperatiflerinin yöneticilerine yönelik kooperatif yöneticileri eğitimi gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerimizde 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren Tarımsal Amaçlı Tarımsal Kalkınma ve Sulama Kooperatiflerinin yöneticilerine yönelik yapılan kooperatif yöneticileri eğitimi gerçekleştirilmiştir” denildi.