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Kütahya’da ’Karavan Park Turizmi’ için 8 noktaya park

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Başkanı İsmail Tosun, Kütahya’nın Karavan Park Turizminin destekleneceği illerin içine alınmasını sağladıklarını ifade etti.

KÜTAHYA 14.01.2021, 12:50
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Kütahya’da ’Karavan Park Turizmi’ için 8 noktaya park

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Başkanı İsmail Tosun, Kütahya’nın Karavan Park Turizminin destekleneceği illerin içine alınmasını sağladıklarını ifade etti.

Karavan Park Turizmi için MÜSİAD’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte çalışma yaparak Karavan Park alanlarının yapılması ve yatırımcılara teşvik ve destek verilecek 38 il rotalarının açıklandığını belirten MÜSİAD Kütahya Başkanı İsmail Tosun, açıklanan iller arasında Kütahya’nın olmaması üzerine MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ı arayarak Kütahya’nın da Karavan Park Turizmin destekleneceği illerin içine alınmasını sağladıklarını söyledi.

“8 kamp alanı belirlendi”

Başkan İsmail Tosun,”Türkiye’nin turizm gelirini artırmaya yönelik projeler geliştiren ve bu alanda yoğun çalışmalar yürüten MÜSİAD, daha önce Türkiye’yi keşfetmemiş olan yabancı turistin ilgisini çekebilmek ve yeni bir turizm kaynağı oluşturmak için Karavan Park Projesini Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, MÜSİAD Genel Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın destekleriyle hayata geçiriliyor. Kütahya’nın, açıklanan 38 il içinde olmaması üzerine Genel Başkanımızı arayarak, Kütahya’nın da Karavan Park Turizm Rotasına girmek istediğimizi anlattım. Genel Başkanımızda uygun görerek Kütahya’yı listeye dahil ettirdi. Bunun üzerine Turizm İl Müdürümüzü ziyaret ederek birlikte neler yapabileceğimizi, nerelerin lokasyona dahil edilebileceğini görüştük. Daha sonra Kütahya’da 8 nokta belirlenerek Kütahya Valimiz Ali Çelik’in de onayı ile Genel Merkeze bildirdik. Belirlediğimiz 8 Kamp Alanları şunlardır, Kütahya Çamlıca, Kütahya Frig Vadisi, Gediz Murat Dağı, Simav Gölcük Yaylası, Dumlupınar Şehitliği, Domaniç Koca yayla Çatal alıç, Emet Eğrigöz İkidaş Kanyonu ve Çavdarhisar Aizanoi Ören yeri. Tabii ki bu 8 alan dışında isteyen yatırımcılar başka yerlere de Karavan Kamp Projesini uygulayabilir” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleyeceği Karavan Park Turizm lokasyonuna giren iller arasına alınan Kütahya’da ne tür desteklerin verilebileceği konulu toplantı yaptıklarını belirten Tosun, ”Bu toplantıya MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Karavan Turizm Çalışma Grubu Başkanı Ümit Hotaman, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Turizm İl Müdürümüz Zekeriya Ünal, TKDK Müdürümüz Ahmet Yazar katıldı. Sıra şimdi özel sektörümüzde ve Kütahyalı girişimcilerimizde. Bu konuda yatırım yapmak isteyen başta MSİAD üyelerimiz ve Kütahyalı girişimcilerimizi bekliyoruz. Her konuda yardımcı olacağız. Yeter ki Kütahya’mıza bir çivi çakmak istesinler” diye konuştu.
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