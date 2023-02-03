Kütahya’da kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmaları

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, gece gündüz demeden karla mücadelesini sürdüren ekiplerin saha çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Işık, “Çalışma arkadaşlarımız Kütahyamızın her yerinde kapanan yolların açılması ve tuzlanması konusunda çalışmalarını devam ettiriyorlar” dedi.

Kütahya Belediyesi ekipleri, şehirde etkisini sürdüren kar yağışı sonrası tüm ekipmanları ve personelleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Şehir genelinde cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ederken Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Kütahya Belediyesi ekiplerimizin 7/24 sahada olduğunu söyleyen Başkan Işık, “Uzun zamandan beri hepimizin beklediği kar yağışına şükürler olsun kavuştuk. Bolluk ve bereket içerisinde bir yıl geçirelim inşallah. Ekiplerimiz de karla mücadele için hazırlıklıydı. Şu anda 4 gündüz mesaisinde 4 de gece mesaisinde olmak üzere toplam 8 ekiple, çalışma arkadaşlarımız Kütahya’mızın her yerinde kapanan yolların açılması ve tuzlanması konusunda çalışmalarını devam ettiriyorlar. Kazasız ve belasız bir kış geçirelim. Ekiplerimize de sağlıkla ve sıhhatle hizmet etmeyi Rabbim nasip etsin. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, inşallah bolluğa ve berekete vesile olur. Tüm dünyanın su sıkıntısı çektiği bir dönemde buna da ihtiyacımız vardı.

Hemşehrilerimize bu konuda özellikle dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Hız yapmadan can veya mal kaybına yol açmadan bu sezonu da atlatalım. Sahada çalışan tüm ekiplerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.