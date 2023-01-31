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Kütahya’da freni boşalan midibüs önce park halindeki iki otomobile sonra da bir apartmanın duvarına çarptı
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Kütahya’da freni boşalan midibüs önce park halindeki iki otomobile sonra da bir apartmanın duvarına çarptı
Kütahya’da freni boşalan yolcu minibüsü önce iki araca sonra da bir apartmana çarparak durabildi.Kazada ölen yada yaralanan olmazken apartman ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.
KÜTAHYA 31.01.2023, 17:14
Kütahya’da freni boşalan yolcu minibüsü önce iki araca sonra da bir apartmana çarparak durabildi.Kazada ölen yada yaralanan olmazken apartman ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Lala Hüseyin Paşa Mahallesi’nde meydene gelen olayda, B.G. yönetimindeki yolcu midibüsünün freni boşaldı. Midibüs önce park halindeki iki otomobile daha sonra da bir apartmanın duvarına çarptı.
Polis, maddi hasarın oluştuğu kazayla alakalı soruşturma başlattı.