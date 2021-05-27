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Kütahya’da ’Dumlupınar bir varoluşun hikâyesi’ belgeseli

Kütahya Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında, DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan “Dumlupınar Bir Varoluşun Hikâyesi” adlı belgesel filmin ön gösterimi yapıldı.

KÜTAHYA 27.05.2021, 11:29
Kütahya’da ’Dumlupınar bir varoluşun hikâyesi’ belgeseli

Kütahya Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında, DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan “Dumlupınar Bir Varoluşun Hikâyesi” adlı belgesel filmin ön gösterimi yapıldı.

30 Ağustos’ta Kütahya’da kesin zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi’ni gelecek nesillerin hafızalarında canlı tutmak amacıyla hazırlanan belgesel DPÜ Ahmet Uluçay amfisinde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Ön gösterime Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, DPÜ GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Tasarım Kurulu üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Belgesel filmle ilgili görüş ve önerilerini paylaşan Vali Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.
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