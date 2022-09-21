Kütahya’da Doğa Turizmi etkinliği

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce (DKMP) Sevgi Evleri Sitesinde kalan öğrencilere yönelik Doğa Turizmi etkinliği çerçevesinde, doğa yürüyüşü, yaban hayatı tanıtımı ve resim yapma etkinliği gerçekleştirildi.

Çamlıca Tabiat Parkı’nda Bölge Müdürü Şahin Çılgın, Kütahya Şube Müdürü Bünyamin Şişman ve Şube Müdürlüğü personelinin katılımı ile Sevgi Evleri Sitesinde kalan öğrencilerle birlikte Doğa Turizmi etkinliği çerçevesinde, doğa yürüyüşü, yaban hayatı tanıtımı ve resim yapma etkinliği düzenlendi.