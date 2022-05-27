Kütahya’da Çizgi Film ve Animasyon Festivali heyecanı

Kütahya’da, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından düzenlenen ’Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali’ renkli görüntülerle başladı.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası katılımlı Çizgi Film ve Animasyon Festivali’ne, alanında uzman sanatçılar ve animasyon, oyun stüdyoları deneyimlerini paylaşacak ve öğrenci çalışmalarını değerlendirecek.

3 gün boyunca sürecek olan festivalde seminerler, atölye çalışmaları ve söyleşilerin de tertiplendiği belirtildi. Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencilerinin sergilediği çalışmalar ilgiyle izlendi.

Fransa, İtalya, İspanya’dan 14 uzman ve akademisyenin yanı sıra 28 öğrencinin katıldığı, Türkiye’den ise Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nden 8 öğrencinin de dahil olduğu atölye çalışmalarında yan ürün de geliştirildi.

Festivalin açılış töreninde konuşan Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ’nün sanat ve sanatçıya değer veren bir üniversite olduğunu kaydetti. Uysal, festivalin bu yıl 15. defa düzenlendiğini ifade etti.

Üniversite öğrencilerinin çizgi film karakterlerini canlandıran kostümleri renkli görüntüler oluşturdu.