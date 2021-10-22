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Kütahya’da camiden 27 adet halı çalan 3 hırsız İzmir’de yakalandı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Pazarcık köyü camisinden 27 adet halının çalınması olayına karıştıkları belirlenen 3 zanlı İzmir’in Bergama ilçesinde yakalandı.

KÜTAHYA 22.10.2021, 19:32
Kütahya’da camiden 27 adet halı çalan 3 hırsız İzmir’de yakalandı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Pazarcık köyü camisinden 27 adet halının çalınması olayına karıştıkları belirlenen 3 zanlı İzmir’in Bergama ilçesinde yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Suç Araştırma Timi ve Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde, 5 gün önce Aslanapa ilçesi Pazarcık köyü camisinden 27 adet el dokuma halının çalınması olayına karışan araç tespit edildi.

Olayla ilgili olarak çevre iller Manisa, Denizli, Uşak ve İzmir JASAT birimlerine 45 plakalı beyaz renkli araç ile Kütahya’dan halı çalındığı konusunda bilgi verildi. Araştırmaların devamında İzmir ili Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında 3 şahsın davranışlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapıldı ve konu ile ilgili Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bilgi verilerek şahıslar teşhis ettirildi. Araç içerisindeki şüpheliler F. Ç., Y.E. ve K.T. yakalanarak Bergama İlçe Jandarma Komutanlığında gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.

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