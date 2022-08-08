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Kütahya’da bir şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 0,69 gram metamfetamin ele geçirildi.

KÜTAHYA 08.08.2022, 11:07
Kütahya’da bir şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 0,69 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Fuat Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, U.Ö. (36) isimli şahıs üzerinde yapılan aramada, 0,69 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi

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