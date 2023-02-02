Kütahya’da Barış Manço şarkıları yankılandı

Kütahya Belediyesi, yarıyıl tatili etkinlikleri çerçevesinde, şarkılarıyla çocukların da gönüllerinde taht kuran Barış Manço’nun ölüm yıl dönümü olan 1 Şubat’ta unutulmaz bir etkinlikle çocuklarla buluştu.

Yoğunluk programından biraz olsun uzaklaşıp dinlenmek isteyen öğrenciler, Kütahya Belediyesi Akademi Tiyatro Topluluğu tarafından iki seans olarak sahnelenen, “Barış Manço ile Haydi Sahneye” gösterisini aileleriyle büyük ilgiyle izlediler.

Tiyatroyu izlemeye gelen çocuklar hep bir ağızdan, 7’den 70’e herkesin gönlüne dokunan, ülkemizi dünyanın her bir köşesinde müziğiyle ve insani değerleri ile temsil eden ünlü sanatçı Barış Manço’nun birbirinden güzel şarkılarını söylediler.