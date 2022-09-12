Kütahya’da 99 bin 565 öğrenci okula başladı

Kütahya protokolü, Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen İlköğretim Haftası’nda öğrencilerin heyecan ve mutluluğuna ortak oldu.

Vali Ali Çelik; 564 okulda, 7 bin 697 öğretmen, 99 bin 565 öğrencinin eğitim öğretime başladığını söyledi.

Sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrencilerle görüşen Vali Ali Çelik, miniklere hayallerini ve hedeflerini sordu.

Öğrencilerden “iyi insan olma” sözü alan Vali Çelik, “Çevreyi ve doğayı korumaktan başkalarının hakkını gözetmeye dek birçok değeri bu sıralarda öğreneceksiniz. Sizlere inancımız ve güvenimiz tam. Bizleri her alanda gururlandıracaksınız” dedi.

Dersleri ve yaz tatilinde okudukları kitaplara dair öğrencilerle sohbet eden Vali Ali Çelik, trafik kurallarıyla ilgili sorular sordu.

Disiplinli çalışmanın ve zamanı verimli değerlendirmenin önemine dikkat çeken Vali Çelik, çocuklardan trafik kurallarıyla ilgili ailelerini uyarmalarını ve hatırlatmalarda bulunmalarını istedi.

Vali Ali Çelik, Kütahya’da 816 bin 300 ders kitabı ve 553 bin 576 yardımcı kaynak kitabın öğrencilere ücretsiz dağıtıldığını söyledi.

Törene Vali Ali Çelik’in yanı sıra Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.