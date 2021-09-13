Kütahya’da 90 bin 576 öğrenci eğitim öğretime başladı

Kütahya Valisi Ali Çelik, İlköğretim Haftası sebebiyle düzenlenen törene katıldı. Vali Çelik; 573 okulda, 7 bin 472 öğretmen, 90 bin 576 öğrencinin eğitim öğretime başladığını söyledi.

Kütahya’da İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı. Covid-19 tedbirleriyle düzenlenen tören Şehit Çağlayan Irmak İlkokulunda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu.

2021-2022 eğitim öğretim yılında öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyen Vali Ali Çelik, şehit öğretmenleri andı, Allah’tan rahmet diledi.

Yüz yüze eğitim öğretime başlamanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Vali Ali Çelik, “İlimiz genelinde 2021-2022 eğitim öğretim yılına 573 okulda, 5 bin 289 derslikte, 7 bin 472 öğretmen ve 90 bin 576 öğrenciyle başlıyor olmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen 27 okulda çalışmaların ivedi şekilde başlatıldığına dikkat çeken Vali Çelik, okulların gelecek yıla hazır olacağını söyledi.

Vali Çelik, törenin ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Törene Vali Ali Çelik’in yanı sıra Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.