Kütahya’da 712 şahsın, 327 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı

Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen “Dar bölge” asayiş uygulamasında 712 sahsı, 327 aracın GBT kontrolü ve denetimi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Menderes Caddesi Sanayi Kavşağı ve Pavyonlar Bölgesi ve Otogar Kavşağında Resmi Ekipler Amirliği ve Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile birlikte üç ayrı noktada şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan “Dar Alan” uygulamasında, 712 şahıs, 327 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 65 ticari taksi kontrol edildi. 7 adet kesici alet, 1 adet muşta ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 7 şahsa idari işlem tesis edildi. 1 alkollü sürücüye adli işlem yapıldı. 2 araç sürücüsüne 2918 sayılı KTK çerçevesinde idari işlem tesis edildi.