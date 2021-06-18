banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Berat Albayrak ortaya çıktı!
Berat Albayrak ortaya çıktı!
Ordu'da şantaj skandalı! Büyükşehir Belediyesi'nden sert açıklama!
Ordu'da şantaj skandalı! Büyükşehir Belediyesi'nden sert açıklama!
Yüksek Hızlı Tren, aksayan seferleri ile vatandaşları mağdur ediyor! 
Yüksek Hızlı Tren, aksayan seferleri ile vatandaşları mağdur ediyor! 

Kütahya’da 5 motosiklet hırsızlığı olayı aydınlatıldı: 3 zanlı gözaltında

Kütahya’da 5 motosikletin çalınması olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA 18.06.2021, 10:11
Kütahya’da 5 motosiklet hırsızlığı olayı aydınlatıldı: 3 zanlı gözaltında

Kütahya’da 5 motosikletin çalınması olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir süre önce Zafertepe Mahallesi, İmam Gazali Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi ve Alp Sokak üzerinde meydana gelen motosikletlerin çalınması olayı, Yunus Emre Mahallesi, Mihrap Sokak ile Balıklı Mahallesi, Osmanlı Caddesinde meydana gelen motosikletlerin çalınması olayları ile ilgili olarak yapılan güvenlik kamera görüntüleri incelemesi ve araştırmalar neticesinde olayları gerçekleştiren şüphelilerin M.D.(16), Ü.Y. (17), M.A.Ö. (17), R.D. (15) ve Y.Ş (39) isimli şahıslar olduğunu tespit etti. M.A.Ö, R.D., M.D. yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, suça konu 4 motosiklet bulunarak müştekilere teslim edildi.

Yakalanan 3 şüpheli adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
az bulutlu
banner493