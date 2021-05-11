banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçeli futbolcular
Fenerbahçeli futbolcular "Özgür Filistin" tişörtüyle ısındı
Savaş uçağı, denizde yüzen insanların arasına düştü
Savaş uçağı, denizde yüzen insanların arasına düştü
Müge Anlı kardeşini canlı yayına çıkardı
Müge Anlı kardeşini canlı yayına çıkardı
İçişleri'nden 'şehit aileleri' için genelge
İçişleri'nden 'şehit aileleri' için genelge

Kütahya’da 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 30 bin adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) ele geçirildi.

KÜTAHYA 11.05.2021, 21:27
Kütahya’da 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 30 bin adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.İ.Y. (31) isimli şahsın Eskişehir’den Altıntaş ilçesine içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) getirerek satacağı bilgisine ulaştı.

Plakası belirlenen araç, Altıntaş ilçesi, Kuyucak Köyü yol ayrımında ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, 30 bin adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü H.İ.Y. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Yorumlar (0)
13°
açık