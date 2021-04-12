Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personelinden Kızılay’a kan bağışı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerin katılımıyla kan bağışı kampanyası gerçekleşti. Kan bağışına Orman Bölge Müdürlüğü personeli yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılay’ı Kütahya Şubesi tarafından Orman Bölge Müdürlüğünde kurulan stant da Bölge Müdürü Hasan Keskin başta olmak üzere idari ve teknik personelin yanında orman muhafaza memurları ile orman işçileri de kan verdi.

24 ünite kan bağışı yaparak Türk Kızılay’ına destek olan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli, kan vermenin insanlık görevi olduğunu belirterek, bu konuda duyarlı davranılması gerektiğinin önemine dikkat çektiler.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Türk Kızılay’ının çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü olarak katkıda bulunduklarını, yaptıkları kan bağışlarıyla ihtiyacı olan insanların sağlığına kavuşmasına yardımcı olmanın yanı sıra, kendi sağlıkları için de olumlu bir adım atmış olduklarını belirtti.

Kan bağışı kampanyasına katılan tüm personele duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden Müdür Hasan Keskin, Türk Kızılay’ı Kütahya Şubesi personeline de emeklerinden dolayı teşekkür etti.