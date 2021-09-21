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Kütahya MTAL ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İl Kültür Turizm İl Müdürlüğü arasında 7 yıl süreli "Erasmus+ Projeleri İş Birliği" protokolü imzalandı.

KÜTAHYA 21.09.2021, 11:54
Kütahya MTAL ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İl Kültür Turizm İl Müdürlüğü arasında 7 yıl süreli "Erasmus+ Projeleri İş Birliği" protokolü imzalandı.

İmza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Kültür Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal ile Okul Müdürü Halil Kurt katıldı.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Bu protokol ile çağımızın ve geleceğin becerileriyle donanmış kültür ve sanata duyarlı, tüm kültür ve değerlere saygılı, çok kültürlülük kavramını benimseyen, ortak değerler ve kültürler üzerine inşa edilen bir Avrupa kimliği oluşturma çabası içerisinde olan bireyler yetiştirme amaçlanmaktadır” denildi.

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