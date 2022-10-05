Kütahya, “Kadına el kalkamaz” projesinde hedefini aştı

Kütahya’da, 30 bin erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitiminde hedef aşıldı. Vali Ali Çelik, "kadına el kalkamaz" sloganıyla 52 bin 271 erkeğe ulaşıldığını açıkladı. Vali Çelik, “Şiddetle mücadelede aktif rol alan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitim faaliyetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Koordinasyonu 2022 yılı 3. Dönem Komisyon Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

Toplantıda; Kadına Yönelik Mücadele İl Eylem Planı doğrultusunda hazırlanan 2022 yılı faaliyet planı çerçevesinde kurumların İçişleri Bakanlığı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı" protokolü çerçevesinde “Kadına el kalkamaz” sloganıyla eğitim seferberliği başlattığını hatırlatan Vali Ali Çelik, “Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde ilimizde 30 bin erkeğe ulaşma hedefini aşarak 52 bin 271 erkeği kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirdik” dedi.

Kütahya, bir diğer başarıyı da aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede hayat kurtaran KADES uygulamasında gösterdi. 20 bin 607 kadının uygulamayı telefonuna yüklediğini söyleyen Vali Çelik, “Kadınlara özel uygulama olan KADES’in 2021 yılının ilk 9 ayında ilimizdeki kullanıcı sayısı 5 bin 560 kişiydi. Bugün bu sayı 15 bin 47 kişi artarak 20 bin 607 kullanıcıya ulaştı. Kütahya’mız, nüfusa oranla KADES yükleme sayısında birinci il oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, “KADES’siz kadın kalmasın” hedefimiz için tüm kadınlardan destek bekliyorum” diye konuştu.