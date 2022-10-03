Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’nden stant

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla Sera AVM içerisinde kurulan stant alanını ziyaret etti.

Müdür Dr. Eser Şenkul, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ile birlikte 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla Sera AVM içerisinde kurulan stant alanını ziyaret ederek, bilgiler aldı.

Ziyarette, görevli sağlık personeli ile sohbet eden Dr. Eser Şenkul, çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

Emzirme Haftası dolayısıyla kurulan stantta, halkı bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak, anne sütü ve emzirmenin önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirmeler yapılıyor. Stantta ayrıca anne ve gebelere danışmanlık hizmeti de veriliyor.