Kütahya-Eskişehir karayolunda iki tır çarpıştı, trafik kilitlendi

Kütahya-Eskişehir karayolunda iki tır’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada trafik durma noktasına geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kütahya - Eskişehir karayolunun 5. kilometresinde, aynı yönde seyreden 45 YB 0013 ve 43 BA 091 plakalı iki tır çarpıştı. Gelen ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle özellikle sabah saatlerinde yoğun olan güzergahtaki trafik durma noktasına geldi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanabildi. Kaza nedeniyle yol güzergahı üzerinde bulunan çok sayıda fabrikaya işe gitmeye çalışan binlerce çalışan işine geç kaldı.

Kazada ölü ya da yaralı bulunmaması teselli kaynağı oldu.