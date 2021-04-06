banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı
Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB heyetini kabul etti
"Pfizer, İsrail'e aşı sevkiyatını durdurdu"
Mark Zuckerberg'in 'WhatsApp sırrı' deşifre oldu
Mark Zuckerberg'in 'WhatsApp sırrı' deşifre oldu

Kütahya Belediyespor’un atletizm başarısı

Kütahya Belediyespor bünyesinde çalışmalarını sürdüren atletizm takımları, ulusal müsabakalarda başarı elde etmeye devam ediyor.

KÜTAHYA 06.04.2021, 13:41
2
Kütahya Belediyespor’un atletizm başarısı

Kütahya Belediyespor bünyesinde çalışmalarını sürdüren atletizm takımları, ulusal müsabakalarda başarı elde etmeye devam ediyor.

Son olarak Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen U16 Kulüplerarası Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe Müsabakaları’nda, Kütahya Belediyespor Atletizm takımları, Kütahya’ya ve kulübe 2 kupa kazandırdı.

Yapılan müsabakalarda, takım sıralamasında Kütahya Belediyespor U16 erkeklerde birinci, U16 kızlarda ikincilik elde ettiler. Ferdi sıralamada ise, U16 kızlarda Melike Kurt ikinci, U16 kızlarda İrem Altın üçüncülük elde etti.

Takımların elde etmiş oldukları bu derecelerle yarı finale katılmaya hak kazandılar.
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu