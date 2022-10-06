Kütahya Belediyesi’nden iş birliği

Kütahya Belediyesi, yapmış olduğu projelerle İkamet Kart sahibi üniversite öğrencilerine ve belediye çalışanlarına destek olmaya devam ediyor. Son olarak Kütahya Belediyesi ile Eymen İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi ile protokol imzalandı.

Belediye çalışanları, ikamet Kart sahibi öğrencilerimiz ve onların birinci derece yakınları ve ayrıca Kütahya merkez sınırları içerisindeki 65 yaş üzeri hemşehrilerimiz ve birinci derece yakınları için Eymen İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi ile Kütahya Belediyesi arasında bir protokol imzalandı.

Eymen İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi ile Kütahya Belediyesi arasında imzalanan protokolle birlikte yüzde 40 oranında indirimden faydalanılabilecek. Ayrıca muayeneler de ücretsiz olacak.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık protokolle ilgili yaptığı konuşmada, “İkamet Kart sahibi olan öğrencilerimize ve tüm hemşehrilerimize vermiş olduğunuz bu destekten dolayı şirket yetkilimiz ve onların çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediyemize ve şehrimizde misafir olacak tüm İkamet Kart sahibi öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Eymen İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi Müdürü Aziz Gündüz ise, “Eymen İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi olarak Kütahya Belediyesi çalışanlarına ve hemşehrilerimze sağladığımız yüzde 40’lık indirim ile inşallah faydalı olabiliriz. Kütahya’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.