Kütahya, 108 ülkeden sanatçı ve tasarımcılarla “Kadına şiddete dur” dedi

Kütahya Valiliğinin destekleriyle Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At Uluslararası Afiş, Kısa Film ve Karikatür Yarışması’nda dereceye girenler “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde ödüllendirildi.

Yarışmanın dünyada gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti paylaşan Vali Ali Çelik, “108 farklı ülkeden binlerce sanatçı ve tasarımcı 4 bin 365 özgün eserle şiddete dur dedi. Farkındalığın büyütülmesine katkı sağlayacağına inandığımız yarışmamıza katılımdaki çeşitlilik bizleri sevindirdi. Böylesine bir anlamlı günde ödül töreni düzenlemek ise ayrı bir teşekkürü hak ediyor. Başta üniversitemiz olmak üzere yarışmamızda emeği geçen ve dünyanın dört bir yanından eserleriyle farkındalığa katkı sunan katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Kadına şiddetin yalnızca Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunu olduğunun altını çizen Vali Ali Çelik, “Gelişmiş ülkelerde dahi bu sorunla karşılaşılıyor. Kadına karşı şiddetin temel insanlık sorunu olduğu her ülke tarafından altının çizildiği bir gerçek. Özellikle kadın cinayetleri hepimizin kalbimizi parçalıyor. Şiddetin her türlüsü yanlış ve hiçbiri kabul edilemez. Umarım bu çalışmalar şiddet olgusunun önlenmesinde bir destek olarak yer bulur” diye konuştu.

Salondaki kadın katılımcılara da seslenen Vali Çelik, KADES uygulamasını telefonlarına indirmelerini istedi.

Programda birer konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin yarışmada emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Törende; kısa film yarışmasında Kurmaca, Belgesel ve Animasyon dallarında ödül alan, yönetmenliğini Twamsen Danaan’ın yaptığı A Boy’s Tale, Amit Rathee’nin yönetmeni olduğu The Last Brick ve Irwan Junaidy’nin yönettiği The Dalang’s Tale filmlerin gösterimi gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından afiş ve karikatür yarışmasının ödül törenine geçildi.

Afiş yarışmasında Xuwei Zhang birinci, Mxim Levkov ikinciliği, Yaren Aydınhan ise üçünlüğü elde etti. Zhang ve Levkov’un katılamadığı ödül töreninde Yaren Aydınhan üçüncülük ödülünü Vali Ali Çelik’in elinden aldı.

Karikatür yarışmasında ise Oleksiy Kustovsky birinci, Nikola Listes ikinci ve Nahid Zamani ise üçüncülük ödülünü elde etti.

Yarışmanın jüri üyelerine plaketlerinin sunulmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona eren ödül töreninin ardından davetliler, etkinlikler kapsamındaki karikatür yarışmasında finale kalan 50 eserin sergilendiği Frigya Sergi Salonu’ndaki açılışa geçtiler.