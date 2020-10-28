Köy okulu öğrencilerinden “Ailem ile kitap okuyorum” projesi

Kütahya’nın Pazarlar İlçesine bağlı Sofular köyünde ilk ve ortaokul öğrencileri tarafından başlatılan “Ailem ile kitap okuyorum” projesi yediden yetmişe herkes tarafından büyük ilgi gördü.

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ‘’Zaman dursun Kütahya okusun’’ Projesine destek çerçevesinde Sofular ilk ve ortaokul öğrencilerinin başlattığı projeye Sofular köyü halkın tam destek verdi.

Sofular İlk ve Ortaokulu öğrenci velileri öğrencilerle birlikte projeye destek vermek için evlerinde çocuklarıyla birlikte kitap okudu. Kitap okumaya dedeler ve ninelerde eşlik ederek ortaya renkli görüntüler çıkardılar.

Projenin amacı öğrencilerde ve velilerde okuma alışkanlığı kazandırmak olduğu için okuma etkinlikleri bir günle sınırlı tutulmadı. Velilerden öğrencileriyle birlikte her gün akşam yarım saat kitap okumaları tavsiye edildi. Öğrencilerin rol model aldığı anne ve babaların kitap okuyarak öğrencilere örnek olması ve kendilerinin de olumlu davranış kazanması amaçlandı.

Sofular İlk ve Ortaokulu Okul aile birliği Başkanı Muhammed Karaköse, “ Okulumuz öğrencileri tarafından başlatılan projemiz köy halkının destek vermesi ile projenin amacına uygun devam ediyor. Projemize verdikleri destekler için Sofular köyümüz halkına ve okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkür ederim.