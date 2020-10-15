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Korona’nın son durumunu değerlendirdiler
KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGININDA KÜTAHYA’DAKİ SON DURUM, MEVCUT ÇALIŞMALAR VE UYGULANAN TEDBİRLER KÜTAHYA VALİSİ ALİ ÇELİK BAŞKANLIĞINDA DEĞERLENDİRİLDİ.
KÜTAHYA 15.10.2020, 12:06
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Korona virüs (Covid-19) salgınında Kütahya’daki son durum, mevcut çalışmalar ve uygulanan tedbirler Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında değerlendirildi.
Covid-19 Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı’na; Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş katıldı.
Toplantıda; İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) çalışmaları, denetimler, hastanelerdeki son durum, yüz yüze eğitimle ilgili okullarda alınan tedbirler görüşüldü.
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