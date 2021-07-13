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Konakta el sanatları kursları başladı

Kütahya’da, ’Kadınlarımız el sanatları ile rehabilite ve meslek sahibi oluyor’ projesi kapsamında 80 kadına çini, nakış, iğne oyası ve seramik kursu veriliyor.

KÜTAHYA 13.07.2021, 09:46
Konakta el sanatları kursları başladı
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Kütahya’da, ’Kadınlarımız el sanatları ile rehabilite ve meslek sahibi oluyor’ projesi kapsamında 80 kadına çini, nakış, iğne oyası ve seramik kursu veriliyor.

2020 yılında kamulaştırılıp, restore edilen Ala Konağı’nda kadınlar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden görevlendirilen psikolog ve sosyal hizmet uzmanı tarafından görüşülerek psikolojik destek alıyorlar.

Ala Konağı’nın son durumunu ve eğitimleri yerinde inceleyerek kursiyerlerle görüşen Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, "Kütahya’mıza özgü el sanatlarımızı öğrenerek hem sanatımızı yaşatıyor olmanızdan hem de kendinize gelir sağlayacağınız bir meslek ediniyor olmanızdan dolayı ve bunu şevkle yapıyor olmanızdan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
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