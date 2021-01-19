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Kırgıllı Mahallesi’ne Sosyo Kültür Merkezi ve Muhtarlık Binası

Kırgıllı Mahallesi sakinlerinin talepleri ile yapımına başlanılan ve tamamlanan Kırgıllı Mahallesi Sosyo Kültür Merkezi ve Muhtarlık Binası açılışı, Belediye Başkanı Alim Işık tarafından gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 19.01.2021, 21:02
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Kırgıllı Mahallesi’ne Sosyo Kültür Merkezi ve Muhtarlık Binası

Kırgıllı Mahallesi sakinlerinin talepleri ile yapımına başlanılan ve tamamlanan Kırgıllı Mahallesi Sosyo Kültür Merkezi ve Muhtarlık Binası açılışı, Belediye Başkanı Alim Işık tarafından gerçekleştirildi.

Kırgıllı Mahallesinde yapımı tamamlanan Sosyo Kültür Merkezi ve Muhtarlık Binası açılış töreninde ilk konuşmayı, Mahalle Muhtarı İdris Er yaptı. Bina alanın önceki dönemde köy odası olduğunu ve belediyeye bağış yapıldığını ifade eden Muhtar Er, 2016 yılından bugüne kadar bu alanın sosyo kültür merkezi olması için çalıştıklarını ifade etti. Er “160 metrekare ve 4 odalı olan sosyo kültür merkezimizin içinde, muhtarlık odası, misafirhane, toplantı odası yer alıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

"HİZMET ETMEK NASİP İŞİDİR"

Kırgıllı Mahallesi Sosyo Kültür Merkezi ve Muhtarlık Binası açılışında konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 2021 yılının ikinci açılışını Kırgıllı Mahallesi’nde yaptıklarını söyledi. 2020 yılında, proje kendilerine geldiğinde, mahallelere destek olma adına projeye onay verdiklerini hatırlatan Başkan Işık, “Hayır ve hizmet etmek, nasip işi. Herkes ister ve düşünür, cebinde çok parası olur ama, Rabbim nasip etmez ise onun bir kuruşunu hayra veremez. Hizmet işi de böyle. Birçok hemşerimiz bu hizmetleri yapmak istemiştir, isteyecektir. Ama nasip olmaz ise, hiç birini yapma şansımız yok. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar Kırgıllı Mahallemiz gibi sonradan mahalle olmuş mahallelerimiz, şehrin imkanlarından bugüne kadar yeterince yararlanamamış. Biz, bu mahallelerimize öncelikle hizmet etmeyi hedefledik” şeklinde konuştu.

"BİN 500 KİŞİ KÜTAHYA İÇİN ÇALIŞIYOR"

Bu tür hizmetleri hemşerileri ile birlikte paylaşarak açmaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Başkan Işık, 2021 yılının bereketle birlikte geldiğini söyleyerek, “Ekiplerimiz tüm mahallelerimizde olduğu gibi Kırgıllı Mahallemize de gelerek ana sokaklardaki karı kürüdüler ve tuzladılar. Emeği geçen herekse teşekkür ediyorum. Şehrimizin güzel evlatları şuanda en az bizim kadar heyecanla, şehrimize hizmet etmekten onur duyuyorlar. Bin 500’e yakın çalışanımız bulunduğu yerde, bu şehir için ne yapabilecekse onun çabası içerisindeler. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Sosyo Kültür Merkezi ve Muhtarlık Binası açılışı yapılan dua ile birlikte açıldı.
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