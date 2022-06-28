Kiraladığı patates tarlasından 90 ton ürün bekliyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 29 yıldır çiftçilik yapan Fahrettin Demir kiraladığı ve patates ektiği 30 dönüm tarladan 90 tona yakın ürün bekliyor.

Bu yıl tarımda girdi fiyatlarında büyük artış olduğunu söyleyen Fahrettin Demir, ”Akaryakıt, gübre, tohum, ilaç ve işçilik fiyatlarındaki büyük artışlara rağmen tarımda küçülmeye gitmeyip üretime önceki yıllardaki gibi aynı hızla devam ediyorum. Çünkü benim bir müşteri portföyüm var. Onlar benim üretmemi bekliyorlar. Bu nedenle ürettiğim patatesleri satmakta zorluk çekmiyorum. Yetiştirdiğim patatesler doğal lezzetinde olduğundan halk ve pazarcı esnafı tarafından tercih edilmektedir. İlçenin patates ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyorum” dedi.

“Bu yıl 30 dönüm patates ekimi yaptım”

Bu yıl kiraladığı 30 dönüm araziye sertifikalı patates ekimi yaptığını ve yaklaşık 90 tona yakın ürün beklediğini söyleyen Demir,” Yaptığım masraf şu ana kadar 130 bin TL’ye yaklaştı. Uyguladığım iyi tarım sayesinde patateste kalite ve verim artıyor. Sürekli zirai aletler satın alarak daha az işçi çalıştırıp maliyetleri en aza indiriyorum. Bugün patatesin marketlerdeki fiyatı 10 TL civarında. Ürettiğim patatesi halka aracısız sattığım için fiyatı düşük tutuyorum. Hasat zamanında patatesin kilosu kaç lira olur bilmiyorum. Ama kilosunu 5 TL’den satsam bile emeğimin karşılığını almış olurum” diye konuştu.