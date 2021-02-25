Kıbrıs Gazisi Mehmet Dinç toprağa verildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi toprağa verildi.

Tavşanlı’nın İstasyon Mahallesi Bereket Sokak’ta ikamet eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Dinç, 68 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir normal hastalık nedeniyle hastanede tedavi gören Mehmet Dinç, vefatının ardından Ağa Köy’de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. 2 çocuk 4 torun sahibi Kıbrıs gazisinin cenaze törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Güler, askeri yetkililer, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Mustafa Güler, “Bugün Kıbrıs adasına çıkarak zulme dur diyen, Türk devletinin kurulmasında kahramanca savaşan bir gazimizi daha toprağa veriyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Mehmet amcamıza Allah’tan rahmet, Dinç ailesi başta olmak üzere kahraman gazimizin yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Tavşanlı halkına başsağlığı diliyorum” dedi.