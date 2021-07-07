Kaybolan koyunu zabıta ekipleri buldu

Kütahya’nın Emet ilçesinde kaybolan koyun 24 saat sonra zabıta ekipleri tarafından bulundu.

Emet Belediyesi Zabıta Amirliği Ekiplerine, İlçe Merkezi 3. Etap TOKİ civarında bir koyun bulunduğu ihbarı geldi. Mehmet Tunç isimli vatandaş, başı boş bir koyun bulduğunu ve kendi koyunlarının yanına koyduğunu zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden zabıta ekipleri, koyunun kulak küpe numarasına bakarak kısa sürede sahibine ulaştılar.

Koyun sahibi Emine Varol, kaybolan koyununu almaya kuzusu ile geldi. Varol yaptığı açıklamada, ’’Koyunum dün akşam saatlerinde kayboldu. Yeni doğum yapmış ve bir yavrusu vardı. Kuzumuz annesini göremediği için dünden beri hiç susmadı. Biz tamamen umudu kesmiştik. Mehmet Tunç kardeşimiz koyunumuzu bulup zabıtaya haber vermiş. Onlar da telefonla bize ulaştılar. Yavru kuzumuz annesine kavuştu ve büyük sevinç yaşadı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.