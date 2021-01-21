Kayamakama kendi yazdığı kitabı hediye etti

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, İstiklal İlköğretim İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Önder Tüfekçi kendi yazdığı ’Seyyah’ isimli kitabı ilçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp’e hediye etti.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz İstiklal İlköğretim Okulu’nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sınıf Öğretmeni Önder Tüfekçi kendisinin kaleme aldığı “Seyyah” isimli roman tarzındaki kitabını bize hediye etti. Sınıf öğretmeni ve Müdür Yardımcısı olan Önder Tüfekçi’yi tebrik ederek, meslek hayatı ve edebiyat alanındaki başarılarının devamını dilerim’’ dedi.