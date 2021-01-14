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Kapısını kırıp girdikleri apartta uyuşturucu partisi düzenlediler
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kapısını kırıp girdikleri apartta uyuşturucu partisi düzenleyen 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. 104 gram bonzai ele geçirildi.
KÜTAHYA 14.01.2021, 12:10
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kapısını kırıp girdikleri apartta uyuşturucu partisi düzenleyen 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. 104 gram bonzai ele geçirildi.
İlçe merkezinde bazı şahısların kapısını kırarak girdikleri apartta parti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda R.F., Ş.H.K., E.K ve S.Ç isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ev içerisinde uyuşturucu madde kullandıkları değerlendirilerek yapılan aramada 18 gram bonzai, ayrıca pencereden bahçeye atılmış poşet içerisinde 86 gram bonzai olmak üzere toplam 104 gram bonzai ele geçirildi. Ayrıca müşteki şahıs ikametinde bulunan 1000 TL’nin da çalındığını beyan etti.Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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