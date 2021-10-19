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Kadın kursiyerler sertifikalarını aldı

Kütahya’da, “Kadınlarımız El Sanatlarıyla Rehabilite ve Meslek Sahibi Oluyor” projesi kapsamında açılan çini, seramik, nakış, iğne oyası ve çamur şekillendirme kurslarını başarıyla tamamlayan 80 kursiyer sertifikalarını törenle aldı.

KÜTAHYA 19.10.2021, 12:14
Kadın kursiyerler sertifikalarını aldı

Kütahya’da, “Kadınlarımız El Sanatlarıyla Rehabilite ve Meslek Sahibi Oluyor” projesi kapsamında açılan çini, seramik, nakış, iğne oyası ve çamur şekillendirme kurslarını başarıyla tamamlayan 80 kursiyer sertifikalarını törenle aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından koordine edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan projeyle Ala Konağı’nda kadınlara yönelik açılan çini, seramik, nakış ve iğne oyası kursları tamamlandı.

Kütahya Valiliği, Kütahya Çiniciler ve El Sanatları Esnaf Odası, İŞ-KUR İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan kursları başarıyla tamamlayan 80 kadın kursiyer için sertifika takdim töreni düzenlendi.

ZAFER Genel Sekreteri Veli Oğuz kurslar kapsamında 318 saat çini, 229 saat nakış, 300 saat iğne oyası, 401 saat çamur şekillendirme eğitimi verildiğini söyledi.

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