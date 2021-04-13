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İş yerlerinin bulunduğu sokakta görkemli ışıklandırma

Kütahya Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi Akademi Sokakta işletmeleri bulunan esnafların dekoratif ışıklandırma talepleri yerine getirildi.

KÜTAHYA 13.04.2021, 15:53
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İş yerlerinin bulunduğu sokakta görkemli ışıklandırma

Kütahya Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi Akademi Sokakta işletmeleri bulunan esnafların dekoratif ışıklandırma talepleri yerine getirildi.

Cumhuriyet Caddesi Akademi Sokak esnafları tarafından caddenin dekoratif olarak ışıklandırma talebi, daha öncede ışıklandırması yapılan Genç Ali Sokakta olduğu gibi örnek sokak olacak şekilde Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan dekoratif ışıklandırmayla birlikte sokağın farklı bir görünüme kavuştuğunu dile getiren esnaflar ve çevre sakinleri Kütahya Belediyesine teşekkür etti.
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