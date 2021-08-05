Hububatta biçerdöver kontrolü

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan 2021 yılı hububatta biçerdöver kontrollerinin başladığı bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, ilçe genelinde 200 bin dekar alanda yapılan hububat ekiminde hasadın başladığını belirterek, biçerdöver kontrollerinin yapıldığını ifade etti.

Tokdemir “ Hububat hasadının başladığı günden itibaren, teknik ekiplerimiz sahada görev yapıyor. Yapılan kontrollerde biçerdöver kullanıcılarının operatör belgesi ve evrak kontrollerinin yanı sıra, teknik şartlara uygun biçim yapılması konularında kontrol ve uyarılar yapılıyor. Çiftçilerin dane kaybına uğramaması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.