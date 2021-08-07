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Hisarcık’ta su dolum ve ödeme noktası hizmete girdi

Hisarcık Belediyesi tarafından uygulamaya konulan su dolum ve ödeme noktası vatandaşların hizmetine sunuldu.

KÜTAHYA 07.08.2021, 11:38
Hisarcık’ta su dolum ve ödeme noktası hizmete girdi

Hisarcık Belediyesi tarafından uygulamaya konulan su dolum ve ödeme noktası vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, birçok anlamda kolaylıklar sağlayacak olan sistem sayesinde belediye hizmet binası girişindeki akıllı kart su sayaç dolum ve ödeme noktasından vatandaşların 7 gün 24 saat su yükleme, kira ve vergi borcu ödeme işlemlerini daha kolay ve beklemeden kredi kartı ve bankamatik kartları ile yapabileceklerini söyledi.
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