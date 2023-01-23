Hisarcık’ta muhtarlara ilk yardım ve trafik eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Hisarcık Halk Eğitim Merkezi tarafından “Aile Okulu projesi” çerçevesinde köy ve mahalle muhtarlarına ilk yardım ve trafik eğitimi verildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Aile Okulu projesi” çerçevesinde İçişleri Bakanlığı İle Milli Eğitim Bakanlığı arasında ailelerde trafik bilincinin geliştirilmesi amacıyla imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Hisarcık Halk Eğitim Merkezi tarafından köy ve mahalle muhtarlarına İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Polis Memurları Fahrettin Demir ve Nurettin Öziş tarafından 12 saat “Trafik Öğreniyorum” kursu verildi. Yine aynı proje çerçevesinde ilk yardım eğitimcisi Reyhan Öztürk tarafından 12 saatlik “Ailede İlk Yardım” kursu verildi.