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Hisarcık’ta inşaat artığı hazır betonlar çevreyi kirletiyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde hazır beton trans mikserlerinin inşaatlardan artan betonları otoyol ve çay kenarına boşaltmalarının çevre kirliliğine sebep olduğu bildirildi.

KÜTAHYA 13.09.2021, 14:02
Hisarcık’ta inşaat artığı hazır betonlar çevreyi kirletiyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde hazır beton trans mikserlerinin inşaatlardan artan betonları otoyol ve çay kenarına boşaltmalarının çevre kirliliğine sebep olduğu bildirildi.


Hazır beton trans mikserlerinin inşaattan artan fazla hazır betonları özellikle ilçe çıkışındaki Hisarcık-Emet karayolu ve Koca çay kenarına boşaltılması sonucu dökülen alanların hazır beton tesislerine döndüğüne dikkat çeken ilçe halkı, " Yöremizdeki inşaatlara hazır beton götüren trans mikserler dönüşlerinde fazla gelen atık hazır betonları yol kenarlarına döktükleri gibi yıkanan ve içerisinde kimyasal maddeler bulunan trans mikserlerin yıkama suyunu da boşaltmaktadırlar. Bu durum çevre kirliliğine neden olmakta, ayrıca mikserlerin içinin temizlenmesi sonucu dışarıya atılan suyun içerisindeki kimyasal maddelerin zamanla yağmur veya çay sularıyla karışarak arazilerimize zarar vereceği de muhakkaktır. Yoğun araç trafiğine rağmen trans mikserler atık hazır betonları yol ve çay kenarına rahatlıkla döküp gitmektedirler. Ayrıca bu alana yasak olmasına rağmen çöp ve molozda dökülüyor. Bu duruma yıllardan beri çözüm bulunamıyor. Çevremizin daha fazla kirlenmemesi ve arazilerimize zarar vermemesi için yetkililerin çok geç olmadan önlem almasını istiyoruz" dediler.

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