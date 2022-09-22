Hisarcık’ta düzenlenen ’Siyer-i Nebi Kitap Okuma Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen ’Siyer-i Nebi Kitap Okuma Yarışması’nın ödülleri dağıtıldı.

Anadolu Gençlik Derneği İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi Kitap Okuma Yarışması liseler arası kategoride, Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden Talha Türk birinci, Sinan Matyar ikinci ve Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesinden Arda Turan Işık üçüncü oldu.

Ortaokullar arası kategoride, Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulundan Ebrar Dilara Balkı birinci, Hisarcık Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulundan Mehmet Arlı ikinci ve Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulundan Medine Keskin üçüncü oldu.

Yarışmada birinci olan öğrencilere 500 TL, ikinci olan öğrencilere 300 TL, üçüncü olan öğrencilere 200 TL, yarışmaya katılım sağlayan diğer 33 öğrenciye ise 100’er TL para ödülü verildi.

Siyeri Nebi Kitap Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini okullarında teslim ettiklerini söyleyen Anadolu Gençlik Derneği İlçe Temsilcisi Mehmet Demir, yarışmaya katılan öğrencilere, öğretmenlerine ve kendilerine maddi, manevi destek veren herkese teşekkür etti.