Hisarcık’ta "Ben Kimim" konulu yarışma

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde ’’Ben Kimim ’’ konulu Tarih Bilgi Yarışması düzenlendi.

Tarih Öğretmeni Raziye Kocalar nezaretinde Socrative Web2 aracı ile düzenlenen ’’Ben Kimim ’’ konulu Tarih Bilgi Yarışmasına 33 öğrenci katıldı.

Yarışmada, 11/A Sınıfından Beyza Boran birinci, 12/B sınıfından Yiğit Çayır ikinci, 11/A Sınıfından Reyyan Akdeniz üçüncü oldu. İlk üçe giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Alışa gelmiş ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin öğrenciler üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu ve sıkıcı bir süreçten öteye gitmediğini söyleyen Tarih Öğretmeni Raziye Kocalar,” Ölçme ve değerlendirme öğrenciyi değil, öğrencinin öğrenme eksikliklerini tespit etmek için yapılmaktadır. Bütün ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin özü budur. Ama öğrenci kendisinin değerlendirildiğini düşünür ve başarısız olmaktan korkar. Bu nedenle deneme sınavları yerine bilgi yarışması şeklinde ölçme ve değerlendirme yapmaktayız” dedi.