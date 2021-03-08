Hisarcık’ta bayan öğretmenlerin “Kadınlar Günü” unutulmadı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi ve köylerinde görev yapan bayan öğretmenler Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından ziyaret edilerek, “Dünya Kadınlar Günü” kutlandı.

Kaymakam Buğra Karadağ ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, ilçe merkezi ve köylerde görev yapan bayan öğretmenler ile Hükümet Konağı ve hastanede görev yapan bayan çalışanlarını ziyaret ederek “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutlayıp karanfil ve hediye paketi verdi.

Bayan öğretmen ve Hükümet Konağı ile hastanede görev yapan bayan personel duyarlı davranışından dolayı Kaymakam Karadağ’a ve Müdür Cebeci’ye teşekkür etti.