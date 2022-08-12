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Hisarcık Şehitler Mahallesinde aşure etkinliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesinde Muhtarlığın organizasyonuyla bir araya gelen kadınların pişirdiği aşure mahalle halkına ve cami cemaatine dağıtıldı.

KÜTAHYA 12.08.2022, 14:16
Hisarcık Şehitler Mahallesinde aşure etkinliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesinde Muhtarlığın organizasyonuyla bir araya gelen kadınların pişirdiği aşure mahalle halkına ve cami cemaatine dağıtıldı.

Şehitler Mahallesi Seydi Resul Türbesi önünde bir araya gelen onlarca kadının hayırseverlerden toplanan malzemelerden pişirdikleri aşure mahalle halkına ve Cuma namazı sonrası Şehitler Mahallesi Camii cemaatine dağıtıldı.

Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, birliği, beraberliği dayanışmayı, yardımlaşmayı daha canlı tutmak adına düzenledikleri aşure etkinliğine katkıda bulunan kadınlara ve hayırseverlere teşekkür etti.

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