Hisarcık MYO ile Anadolu Lisesi arasında simülasyon protokolü

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanabilmeleri için Hisarcık Meslek Yüksekokulunda TYT ve AYT simülasyonları yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Aydın tarafından imzalanan protokol gereği Mart ve Nisan aylarında Hisarcık Meslek Yüksekokulunda TYT ve AYT olmak üzere iki kez üniversite sınavına hazırlık simülasyonu yapılacak.

Okul Müdürü İsmail Aydın, öğrencilerin üniversite sınavlarında daha başarılı olmaları için Hisarcık Meslek Yüksekokulunda yapılacak TYT ve AYT üniversite sınavına hazırlık simülasyonlarından dolayı Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar olmak üzere tüm personele teşekkür etti.