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Güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı

Vatandaşın huzur ve güvenliği için Kütahya genelinde alınan güvenlik tedbirleri Vali Ali Çelik başkanlığında masaya yatırıldı.

KÜTAHYA 28.09.2021, 13:13
Güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı

Vatandaşın huzur ve güvenliği için Kütahya genelinde alınan güvenlik tedbirleri Vali Ali Çelik başkanlığında masaya yatırıldı.

Üniversite ve öğrenci yurtları çevresinde alınan tedbirlerin de gözden geçirildiği toplantıda Vali Çelik, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği vurgusu yaptı.

Eylül ayı İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında polisevinde yapıldı.

Kütahya genelinde alınan güvenlik tedbirlerinin masaya yatırıldığı toplantıda; uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş, trafik güvenliği, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele, üniversite yerleşkesi, öğrenci yurtları ve çevresi için alınan güvenlik tedbirleri istişare edildi.

2021-2022 akademik yılının huzur ve güven içerisinde sürmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı söyleyen Vali Ali Çelik, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği vurgusu yaptı.

Toplantıya; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Hava Piyade Albay Mustafa Baş, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç katıldı.

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