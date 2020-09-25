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Güneş enerji santrali yapımına ilk adım
SİMAV'DA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPIMINA İLK ADIM
KÜTAHYA 25.09.2020, 11:03
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Kütahya’nın Simav ilçesinde, 840 kilowatt enerji gücündeki güneş enerji santralinin yapımı için, ihale yapılarak ilk adımın atıldığı bildirildi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, güneş enerji santralinin Eynal Kaplıcaları’nda kurulacağını belirtti. Başkan Biçer, “Simav Belediyesi’ne ait, Eynal Kaplıcaları bölgesinde 475 ve 477 parsel üzerine 840 kilowatt enerji gücünde güneş enerji santrali yapım işi ihalesi yapıldı. 2 oturum şeklinde gerçekleştirilen ihaleye 9 firma katıldı. Kısa sürede tamamlanmasını arzu ettiğimiz santral, enerji desteğiyle ekonomik katkı sağlayacaktır” dedi.
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