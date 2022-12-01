Kütahyalı girişimci ve yazar Abdullah Reha Nazlı, Kütahya hakkındaki kitapları, fotoğrafları, arşivleri ve halk dilinde konuşulanları tarihi bir simülasyon haline getirdiklerini söyledi.

Simülasyon için Kütahya’nın konakları, çeşmeleri, camileri ve tüm eserlerini modellediklerini söyleyen Nazlı, bu çalışma sonunda oyunlar, çizgi filmler, belgeseller ortaya çıkacağını belirtti.

Kütahya’nın tarih boyu önemli bir şehir olduğunun Kütahyalılarca bilinmediğini belirten Nazlı, bugüne kadar makalelerde, kitaplarda, arşivlerde yer alan ama dikkat çekmeyen önemli bilgileri çağın teknolojisi aracılığıyla üzerine konuşulur, bilinir hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Pek çok şehrin kaybettiği tarihi sokak yapısı ve dokunun hala kurtarılabilir durumda olduğunu aktaran Nazlı, şimdiden her gün paylaştıkları içeriklerle Kütahyalıların yaşadıkları şehre başka bir gözle bakmaya başladıklarını belirttiğini aktardı.