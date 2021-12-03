Gençlerden bilek güreşinde 7 il birinciliği

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi genç erkekler bilek güreşi branşında 7 il birinciliği, 5 il ikinciliği 1 il üçüncülüğü kazandı.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul sporları genç erkekler takımının, ilk defa katıldığı bilek güreşi müsabakalarında 7 sıklette il birinciliği elde ettiğini belirtti. Sapmaz, “ Başarılı genç bilek güreşçilerimiz ile onları yetiştiren Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Halil İbrahim Başol ve Şeref Akdemir’i, Okul Müdürü Mesut Küçükçakır’ı tebrik eder sürdürülebilir başarılar dileriz” dedi.

Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Küçükçakır, bilek güreşi takımının 8 sıkletin 7’sinde birinci olarak, bölge yarışmalarına gitmeye hak kazandığını belirterek, üretimdeki başarılarının sporda da gerçekleşmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.