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Gedizli yazarın “Mahut Anılar” kitabı çıktı

Gedizli yazar Zübeyda Kaya’nın ilk kitabı olan ‘Mahut Anılar’ adlı anı kitabı çıktı.

KÜTAHYA 09.10.2021, 12:02
Gedizli yazarın “Mahut Anılar” kitabı çıktı

Gedizli yazar Zübeyda Kaya’nın ilk kitabı olan ‘Mahut Anılar’ adlı anı kitabı çıktı.

Zübeyda Kaya’nın ilk kitabı olan ‘Mahut Anılar’ isimli kitap yaşanmışlardan yola çıkarak yazılan anılardan oluşuyor.

İlk defa kitap çıkarmanın heyecanını yaşadığını söyleyen yazar Zübeyda Kaya, kendi hayatım içerisinden ve yaşanmışlıklardan yola çıkarak anılarımı paylaştım dedi.

Kaya; “Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi olan Kadına Şiddetin canlı örneklerinden biriyim. Yaşamım boyunca çok fazla şiddet ve yokluk gördüm. Benim durumumda olan kadınların hayatlarının nasıl cehenneme dönüştüğünü bir nebzede olsa anlatmak istedim. Kitabımı yaklaşık 6 ay gibi bir sürede toparladım. Kitabım bütün kitapçılarda satışa sunuldu. Böyle bir yükün altından kalkabildiğim için mutluyum” dedi.

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